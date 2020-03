Wheel of Fate, par un ancien développeur de Mass Effect 2

Publié le Lundi 30 mars 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

La roue de l'infortune ?

Mike Holmes, qui a travaillé sur Mass Effect 2, vient de sortir Wheel of Fate, un RPG au tour par tour sur PC. Se déroulant dans un univers Fantasy, Wheel of Fate se déroule dans le monde de Providence et plus particulièrement dans la ville de Kismet's Fall.Alors que la ville est assiégée par des forces obscures, vous allez vous aider de la roue du destin pour les combattre et les vaincre... Cette roue, une fois tournée, influe sur le loot, la difficulté des ennemis, les réactions des personnages...Donjons à explorer, boss à combattre... le jeu promet des milliards de combinaisans d'objets pour équiper ses personnages. Le jeu vient de sortir sur Steam , en accès anticipé.