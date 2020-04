Sakura Wars est disponible sur PS4

Publié le Mercredi 29 avril 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Devenez une fleur !

Sakura Wars est enfin disponible sur PS4. Le reboot de cette série populaire au Japon vous plonge dans un mélange de Steampunk et Fantasy.L'histoire de Sakura Wars se déroule durant l'ère Taishō, période de prospérité et d’optimisme pour le Japon, perturbée par l'invasion d'un démon et ses monstres. Vous allez incarner le personnage de Seijuro Kamiyama et vous allez commander la Brigade des Fleurs, une unité de combat exceptionnelle, pour défendre Tokyo à l'aide de vos machines de combat de type Mechwarriors.Ce JRPG s'offre une bande-annonce de lancement :