The Dark Eye: Book of Heroes, l'oeil noir annoncé pour le 9 juin

Publié le Mercredi 29 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On l'attend avec impatience

Une bonne nouvelle dans cet océan de morosité, c'est l'annonce de la sortie du jeu The Dark Eye: Book of Heroes pour le 9 juin prochain.Ce RPG très prometteur est tiré de la célèbre franchise de jeux de rôle L'oeil Noir. Développé par le studio Random Potion et édité par Wild River Games, le jeu vous envoie explorer des donjons et parcourir des régions du monde d'Aventuria. Il sera jouable en coop jusqu'à 4 joueurs.Il sera proposé au prix de 29,99 €.Au menu, donc, multi en coop, solo avec 8 scenarii, 4 races jouables (les elfes, les demi-elfes, les nains et les humains), 12 professions jouables (comme l'assassin, le mercenaire, le chevalier ou le magicien noir...), fabrication d'armes et d'équipement, progression de personnage, objets rares et légendaires à dénicher... le tout, donc, basé sur le livre des règles de The Dark Eye 5ème édition.