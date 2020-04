Rock of Ages 3 : Make & Break, un jeu qui a le boulet

Publié le Mercredi 29 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tout péter !

Rock of Ages 3 : Make & Break sortira le 2 juin sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Comme ses prédécesseurs, le jeu est un mélange de Tower Defense et de stratégie, à grands coups de rochers dans ta gueule.Un jeu délirant qui vous permettra de revivre les plus grandes batailles historiques et mythologiques... revues et corrigées...Un éditeur de niveau sera également inclus dans le jeu.La bande-annonce du jeu devrait vous apporter ce qu'il faut de précisions pour bien cerner l'ambiance du jeu...