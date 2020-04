Publié le Mardi 28 avril 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Youpi !

Pour supporter les derniers jours (?) de confinement, Bandai Namco y va aussi de son petit cadeau. Ainsi, le jeu Pac-Man Championship Edition 2 est gratuit sur PC, PS4 et Xbox One.Vous avez jusqu'au 10 mai pour le télécharger.Il est accessible via Steam, pour le PC, le Microsoft Store sur Xbox One et le PlayStation Store sur PS4.