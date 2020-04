WWE 2K21 annulé, WWE 2K Battlegrounds annoncé

Publié le Mardi 28 avril 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

N'importe nawak ?

En perte de vitesse, tant au niveau qualité que quantité (des ventes), la série WWE 2K connait un coup d'arrêt net puisque 2K Sports a annoncé que l'opus qui devait sortir cette année, WWE 2K21, était annulé.Aucune indication, d'ailleurs, ne stipule qu'il y aura un opus l'année prochaine...Toutefois, les fans de catch peuvent se consoler avec un nouveau jeu : WWE 2K Battlegrounds. On prend quasiment les mêmes, mais on fait du différent.S'il s'agit toujours d'un jeu de combat sur ring, avec des stars du catch féminin et masculin, WWE 2K Battlegrounds sera plus orienté arcade, avec des graphismes très cartoon et des catcheurs et catcheuses dotés de pouvoirs surnaturels.Après X-Men, WWE-Men et WWE-Girls ?