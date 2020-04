The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima repoussés

Publié le Mardi 28 avril 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Enculé de Coronavirus

La pandémie de Coronavirus impacte le développement des jeux vidéo et notamment nuit au bon fonctionnement des grosses structures.Sony Interactive Entertainment vient d'annoncer le report de deux de ses titres phares.Initialement prévu pour mai, The Last of Us Part II, développé par Naughty Dog, sortira finalement le 19 juin.Quant à Ghost of Tsushima, développé par Sucker Punch Productions, il sortira le 17 juillet, pas avant.