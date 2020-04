Total War Shogun 2 est gratuit sur Steam

Publié le Mardi 28 avril 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Juste quelques jours...

Sorti en 2011, et même si aujourd'hui, le moteur graphique accuse le coup, Total War Shogun 2 n'en reste pas moins l'un des meilleurs jeu de stratégie. Un coup de maître de la part de Creative Assembly, son développeur.A l'époque, d'ailleurs, notre ami Tristan l'avait noté avec enthousiasme et excitation.La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir vous aussi y jouer et ce sans dépenser le moindre kopek. En effet, le jeu est gratuit sur Steam , jusqu'au 1er mail.On vous laisse donc en profiter...