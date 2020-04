Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 28 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Phébus de l'Ariège

Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Mario Kart 7 Tomodachi Life

Comme toutes les semaines, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéos en France et il s'agit de la 16ème semaine de l'année 2020.Pas grand-chose ne bouge dans ce top-là. Les joueurs se ruent toujours en masse sur le décevant Final Fantasy VII Remake et, confinement obligent, s'offrent Ring Fit Adventure pour se remuer un peu le cul et Mario Kart pour jouer en famille.Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 13 au 19 avril :