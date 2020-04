Destroy All Humans! annoncé pour le 28 juillet

Publié le Mercredi 29 avril 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

T'as pas 400 balles ?

THQ Nordic a révélé la date de sortie de son remake du jeu Destroy All Humans! Le jeu sort sur PC, PS4 et Xbox One. En version numérique et en boîte via différentes éditions. Une version classique, à 29,99 € sur PC et 39,99 € sur consoles, mais aussi une version DNA Collector's Edition avec figurine, jouet anti-stress, lithographies et j'en passe, à 149,99 €, sans oublier le must, une Crypto-137 Edition avec le même contenu que la précédente, sauf la figurine, pus grande et pus détaillée, et avec en plus un sac à dos, le tout pour... 399,99 €, pas moins...Pour rappel, Destroy All Humans! est un jeu dans lequel vous devez terroriser les humains et, donc, comme le titre l'indique, les détruire, le tout dans une ambiance des films SF des années 50.Le tout traité de manière humoristique, bien entendu.Bref. Le jeu est annoncé pour 28 juillet.