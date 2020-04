Song of Horror : le dernier épisode pour le 28 mai

Publié le Mercredi 29 avril 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Dénouement final...

Les espagnols de Raider Games et Protocol Games sont sur la dernière ligne droite pour finaliser leur jeu d'horreur, Song of Horror.Sorti par épisode, ce jeu proposera la cinquième et dernière partie le 28 mai, sur PC, via Steam . Chaque épisode est proposé à 7,99 € et la totalité à 21,99 €. Une sortie sur PS4 et Xbox One est prévue plus tard dans l'année.Un célèbre écrivain, Sebastian P. Husher, a disparu avec toute sa famille. Son éditeur a bien envoyé un assistant chez lui pour voir ce qui lui était arrivé mais... il n'est jamais revenu...La Présence est une IA surnaturelle qui réagit à vos actions et décisions : le jeu s'adapte à votre manière de jouer et va tout faire pour vous faire échouer. Chaque mort est définitive et vous devez alors incarner un nouveau personnage pour continuer l'enquête...