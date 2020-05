World of Tanks : un tout nouveau mode PvE

Publié le Mardi 5 mai 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

75 ans après...

Pour commémorer le 75e anniversaire de l'armistice, et on précise à ceux qui sont nuls en Histoire qu'il s'agit de la Seconde Guerre Mondiale, World of Tanks lance un nouveau mode PvE : Road to Berlin.Il se déroule du 4 au 18 mai et, comme son nom l'indique, vous proposera d'aller niquer ces enculés d'Allemands.5 unités différentes de 3 nations (Soviétique, américaine et britannique) sont proposées, chacune proposant 3 véhicules différents. Le jeu se joue en coop à 5 contre des ennemis dirigés par l'IA.La carte Berlin, nouvelle carte, ne sera proposée que le soir du 8 mai, date à laquelle le cessez-le-feu est entré en vigueur à l'époque.Avec toujours ce même regret de ne pas être allé au bout. Ça nous aurait peut-être évité le vol de 1982 ensuite.