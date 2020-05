Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 5 mai 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Mario Kart 7 Luigi's Mansion 2 - Selects

Les Sims 4 Red Dead Redemption 2 World of Warcraft : Battle for Azeroth

Comme chaque semaine, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéos en France et il s'agit de la 17ème semaine de l'année 2020.Il n'y a pas grand-chose à en dire au final : rien ne bouge vraiment cette semaine non plus. On notera le bon maintien du dernier jeu Call of Duty, et le carton Animal Crossing : New Confinement.Ring Fit cartonne encore également, parce que bon, faut bien bouger, quoi...Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 20 au 26 avril :