(TEST) Streets of Rage 4 (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Publié le Lundi 4 mai 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le poing sur les i

Une fois n'est pas coutume, c'est la femme de Vincent qui nous a supplié de lui donner le test de Streets of Rage 4 à faire. Comme un appel à l'aide. Le confinement portant sur les nerfs de son mari, qui, pour se calmer, a commencé à frapper ses enfants avec une pelle.Craignant que Vincent ne la fappe elle, parce que bon, les enfants, ce n'est pas grave, on comprend, mais sa femme, par contre, ce serait mal, elle nous a donc lancé un appel au secours larmoyant et plaintif.Comme on est sympa, à Gamalive, et qu'on s'est dit que ça soulagerait surtout la pelle d'apprendre à Vincent à se battre avec ses poings, on lui a donc effectivement filé le test de Streets of Rage 4 à faire.