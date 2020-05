New World : De la Guerre et de l'invasion...

Publié le Lundi 4 mai 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et de l'amour ? Y'en a ?

Le premier MMORPG d'Amazon Game Studios sera-t-il un coup de maître ? New World se dévoile encore un peu grâce à une nouvelle vidéo qui met l'accent sur les modes PvP et PvE.Ainsi, vous en découvrirez plus sur la guerre et les possibilités d'invasion offertes dans le jeu.On vous le rappelle. le jeu est prévu pour cette année.Ce MMO proposera de l'artisanat, de l'exploration, des combats, des constructions... et des affrontements entre joueurs jusqu'à 100 personnes sur le champ de bataille. Il se déroule dans le monde d'Aeternum, très ambiance XVIIème siècle, lors des grandes découvertes.