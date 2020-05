Top des ventes de jeux sur Steam

Publié le Lundi 4 mai 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Chacun ses raisons

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Borderlands 3 Valve Index VR Kit Remnant: From the Ashes Mount & Blade II: Bannerlord Streets of Rage 4 Grand Theft Auto V Borderlands 3 Digital Deluxe Edition Gears Tactics Monster Hunter World: Iceborne

Au gré des soldes et du confinement, voire un peu au gré des sorties également, le top de la semaine se forge sur Steam. PUBG ? Confinement. Borderlands 3 ? Soldes. Mount & Blade II ? Sortie. Streets of Rage 4 aussi. GTAV ? Soldes...Bref.Les joueurs PC dépensent leurs sous, chaque semaine, et Steam se frotte les mains. Voici le classement des ventes :