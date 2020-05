The Elder Scrolls Online Greymoor pour le 26 mai et le 9 juin

Publié le Lundi 4 mai 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Le choix dans la date

La nouvelle extension de The Elder Scrolls Online, baptisée Greymoor, sortira le mardi 26 mai sur PC et le mardi 9 juin sur Xbox One et PS4.Cette nouvelle extension sera accompagnée par la mise à jour 26 du jeu.En outre, grâce au confinement, les éditeurs de jeux vidéo en ligne se frottent les mains : Bethesda annonce qu'il n'y a jamais eu autant de joueurs sur les serveurs depuis 2015 que maintenant. L'éditeur a été obligé de booster ses serveurs PC...Une nouvelle bande-annonce dévoilant le système d'antiquités a été dévoilée. Pour info, la mise à jour 26 et l'extension Greymoor sont déjà disponibles sur le serveur de Test privé.