La Saison 5 d'Apex Legends pour le 12 mai

Publié le Lundi 4 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a pu d'saison ma bonne dame

La Saison 5 d'Apex Legends commencera le mardi 12 mai sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Le jeu signé Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts proposera alors un nouveau mode de jeu, les Quêtes, qui permettra chaque saison de suivre un petit scénario et de remplir des quêtes et gagner des trésors. Aller au bout offrira également des récompenses suppplémentaires.Cette saison 5 s'intitule "Faveur de la Fortune" et lancer également la 4ème série des ligues classées, divisée en deux : d'abord au Canyon des Rois puis à Bord du Monde en juin.Une nouvelle vidéo pour présenter l'ensemble a été dévoilée.