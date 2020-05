Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 2 mai 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a du bon là aussi

Les jeux Tiny Build sont jusqu'à -90%

Monster Hunter World à -34%

Dark Souls III à -75%

Resident Evil 2 à -50%

MGS 4 The Phantom Pain à -75%

Dark Souls II à -75%

Tekken 7 à -63%

FF XV à -50%

Resident Evil à -50%

Resident Evil 6 à -75%

Dargon Ball FighterZ à -75%

AO Tennis 2 est à -50% soit 24,99 €

Project Hospital est à -50% soit 12,49 €

Football Manager 2020 est à -33% soit 36,84 €

Les jeux de type Tower Defense sont en soldes jusqu'à -90%

Star Wars Battlefront est à -50%

Star Wars Battlefront II est à -65%

Star Wars Empire at War est à -65%

Star Wars Jedi Knight Jedi Academyest à -65%

Star Wars Jedi Fallen Order est à -40%

Star Wars Knights of the old Republic est à -65%



Star Wars Knights of the old Republic II est à -65%

Comme chaque week-end, Steam propose son petit lot de jeux en soldes. Nous vous conseillons deux choses, sur ce week-end de promotions : aller voir les jeux de la Golden Week, parce qu'il y en a un gros paquet que nous n'avons pas pu lister ici et aller voir les soldes Star Wars (May the 4th oblige...).Pour le reste, c'est comme vous voulez...Voici les jeux en soldes :Les soldes de la Golden Week avec par exemple :mais aussi des RPG, des jeux de combat, des hack'n slash, des jeux de plateformes...Les jeux Star Wars sont en soldes :Et bien d'autres encore...Et bien d'autres jeux encore....