(TEST) SnowRunner (PC, PS4, Xbox One)

Publié le Jeudi 30 avril 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Encore de boue

Epuisé par une femme tyrannique, une fille qui se lève à 4h du mat pour lui demander de jouer à la poupée et un beau-fils qui a décidé de ne plus lui adresser la parole autrement qu'avec un lance-pierres, Vincent a décidé de devenir routier de l'extrême et de partir dans des régions tellement hostiles que personne n'ira le chercher là-bas...Confinement oblige, ses plans sont tombés à l'eau.Pour le consoler, nous lui avons filé le test de Snowrunner. Le temps qu'il se rende compte que finalement, à la maison, ce n'est pas si mal que ça.