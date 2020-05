- Microsoft Xbox Live Gold : les jeux gratuits du mois de mai

Publié le Jeudi 30 avril 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Pas mal

V-Rally 4 : du 1er au 31 mai 2020

Warhammer 40.000 Inquisitor – Martyr : du 16 mai au 15 juin 2020

Sensible World of Soccer : du 1er au 15 mai 2020

Overlord : du 16 au 31 mai 2020

Comme d'habitude, Microsoft offre des jeux gratuits sur Xbox One et Xbox 360 pour ses abonnés au Xbox Live Gold. Avec le même principe : vous devez valider ces jeux via le Microsoft Store et surtout vous les garderez tant que vous restez abonné.Il y a quatre jeux offerts par mois. Les voici :