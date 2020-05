- Assassinâ€™s Creed Valhalla, la saga dÃ©barque chez les vikings

Publié le Jeudi 30 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On pourra faire des aigles de sang ?

Le prochain opus de la saga Assassin's Creed vous entraînera chez les vikings. Il s'intitulera Assassin’s Creed Valhalla. On espère qu'on pourra aller défoncer des moines, partouzer avec des esclaves et s'amuser à faire l'aigle de sang sur des enfants, juste pour déconner.Mais j'ai comme un doute.En attendant, le jeu a été révélé lors d'un livestream bien chiant où l'artiste australien BossLogic dessinait pendant 8 heures un artwork.Ubisoft devrait balancer la purée, à savoir trailer et infos, aujourd'hui à 17h.