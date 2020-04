Maid of Sker, un jeu d'horreur inspiré du folklore britannique

Publié le Mercredi 29 avril 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Y'a du folklore, chez les britanniques ?

Wales Interactive développe actuelleme Maid of Sker, un jeu de type survival horror, inspiré du folklore britannique... Le jeu est attendu pour juin sur PC, PS4 et Xbox One et pour octobre sur Nintendo Switch.Le jeu s'inspire des légendes autour de la Sker House, une vraie maison en Grande-Bretagne, au Pays de Galle pour être tout à fait exact, et qui serait hantée... La maison est bâtie sur les ruines d'un ancien monastère vieux de 900 ans...The Maid of Sker est, à l'origine, une trilogie de romans écrite par RD Blackmore au XIXème siècle.Vous allez incarner Thomas Evans, un musicien qui tente de sauver la femme qu'il aime et qui va devoir plonger dans les entrailles et les secrets les plus horribles de cette maison...