(TEST) Snakebyte Head:Set S, un casque Nintendo Switch à moins de 20 €

Publié le Mercredi 29 avril 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un bon casque d'entrée de gamme

On a un peu de temps pour tester du matériel... alors on en profite... Snakebyte nous a envoyé son casque Hea:Set S, pour la Nintendo Switch. Ce n'est pas une nouveauté, mais toutes les occasions sont bonnes pour vous partager les bons plans matos...Et là, à moins de 20 €, un casque avec micro, c'est un bon plan.A condition que la qualité soit au rendez-vous... et justement, elle l'est.On a particulièrement appriécié le petit autocollant sur la boîte qui stipule que le casque est compatible avec Fortnite... comme ça, vous savez quel modèle acheter à votre gamin, pour qu'il arrête de mettre le son de sa console à fond !