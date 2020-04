SnowRunner est maintenant disponible

Publié le Mercredi 29 avril 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un amour de camion

SnowRunner, le nouveau jeu de conduite off-road, est désormais disponible. Missions et contrats à remplir, garage pour réparer et améliorer les véhicules et surtout... des pistes complètement délirantes pleine de boue, de neige, d'eau, de sable... sont au menu de ce nouveau jeu présenté comme la suite de MudRunner.Livraisons de marchandises, tests de robustesse et de résistence, mais aussi d'intelligence, vos qualités de conducteur d'engins spéciaux vont être mis à rude épreuve.Le jeu vient de sortir sur PC, PS4 et Xbox One.Notre test dès que l'on retrouve Vincent, qui pour avoir un meilleur avis sur le jeu, s'est fait embaucher comme routier.