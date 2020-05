Haxity, un roguelike cyberpunk à base de cartes

Publié le Jeudi 30 avril 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une bonne main ?

Présenté comme un jeu de cartes d'action roguelite, Haxity débarque en accès anticipé sur Steam le 26 mai prochain. Les développeurs de Megapop Games, situés à Oslo en Norvège, sont à l'origine du jeu.Haxity vous emmène dans une ambiance cyberpunk où vous allez pouvoir combattre d'autres joueurs. Deux modes de jeux sont prévus : Versus et Campagne. Le second permettra de s'entraîner et de mettre au point ses decks.Si vous voulez tester le jeu en version bêta, il suffit de s'inscrire sur Discord à cette adresse . La bêta est prévue du 15 au 17 mai.