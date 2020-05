- Cris Tales : un nouveau JRPG poÃ©tique

Publié le Jeudi 30 avril 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Avec un joli jeu de mots

Hommage aux JRPG classiques, Cris Tales raconte l'histoire de Crisbell, une jeune femme bien décidée à arrêter les agissements machiavéliques de l'Impératrice de St Clarity.Cris Tales proposera un gameplay au tour par tour et sortira dans le courant de l'année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Le jeu a été dessiné à la main.Une vidéo de gameplay de 20 minutes a été dévoilée pour vous en apprendre plus sur ce monde, la ville de St Clarity et les protagonistes.