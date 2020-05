- Adam's Venture Origins sur Nintendo Switch le 29 mai

Publié le Jeudi 30 avril 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

L'aventure, c'est l'aventure !

Adam’s Venture: Origins raconte l'histoire de l'explorateur Adam Venture, à la recherche du secret du Jardin d'Eden. Accompagné de sa femme Evelyn, il va explorer des ruines, découvrir des artefacts, résoudre des énigmes et des puzzles... tout en prenant garde aux sbires de Clairveaux, un autre aventurier peu scrupuleux...Le jeu est déjà sorti sur PC et consoles PS4 et Xbox One, mais débarque le 29 mai sur Nintendo Switch.Ils 'agit d'un jeu d'aventure en 3D inspiré de Tomb Raider et Uncharted, mais qui se déroule dans les années 20.