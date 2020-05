- Port Royale 4 pour le 25 septembre

Publié le Jeudi 30 avril 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Vacances aux Caraïbes

Développé par Gaming Minds Studios et édité par Kalypso Media, Port Royale 4 sortira le 25 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Le jeu vous proposera de vous battre aux côtés de l'Espagne, l'Angleterre, la France ou les Pays-Bas au XVIIème siècle, lors de la grande vague de colonisation... dans la mer des Caraïbes.Vous allez devoir, en qualité de gouverneur d'une ville, vous développer, augmenter votre flotte, vos routes commerciales et combattre également les pirates.