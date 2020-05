- Splatoon 2 : un dÃ©mo spÃ©ciale et gratuite

Publié le Jeudi 30 avril 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

L'occasion d'essayer ?

Nintendo propose à ceux qui n'ont pas encore craqué sur Splatoon 2 de découvrir le jeu via une démo spéciale. Elle sera proposée à partir de 12h ce midi et sera disponible jusqu'au mercredi 6 mai 23h59.Cette démo permet de jouer en ligne (si vous avez un abonnement au Nintendo Online) et de s'affronter dans des matchs de guerre de territoire à 4 contre 4. Les modes coop Match pro et Salmon Run seront aussi disponibles.Jusqu'au 10 mai, le jeu est proposé avec une réduction de 33% sur le jeu, via le Nintendo Store.