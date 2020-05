Gog.com : les jeux en soldes pour le week-end

Publié le Samedi 2 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Allez, on se fait plaisir !

Reventure

Ancestors Legacy

Ancestors Legacy - Complete Edition

Ancestors Legacy - Digital Artbook

Ancestors Legacy - Digital Soundtrack

Ancestors Legacy - Saladin's Conquest

Ancestors Legacy - Special Edition

Faces of War

IL-2 Sturmovik™: 1946

Call to Power 2

Egypt Original Soundtrack

Egypt: Old Kingdom

Egypt: Old Kingdom - Artbook

Predynastic Egypt

Caravan

Blackguards Special Edition

Blackguards: Untold Legends

Shadow Tactics: Blades of the Shogun est à 9,99 €

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Artbook + Strategy Guide

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Soundtrack

Iron Danger

Iratus: Lord of the Dead

Iratus: Lord of the Dead - Supporter Pack

Medal of Honor: Allied Assault War Chest

Medal of Honor™: Pacific Assault

Wings of Prey: Special Edition

Ultimate General: Civil War

Ultimate General: Gettysburg

American Conquest + Fight Back

Conquest of the New World

Blitzkrieg 2 Anthology

Blitzkrieg Anthology

S2: Silent Storm Gold Edition

Crusader Kings Complete

Darkest Hour: A Hearts of Iron Game

Europa Universalis

Europa Universalis II

Europa Universalis III Complete

Europa Universalis III: Collection Upgrade

Europa Universalis: Rome Gold

For The Glory: A Europa Universalis Game

Hearts of Iron

Hearts of Iron II: Complete

Hearts of Iron III

Hearts of Iron III: DLC Collection

Imperator: Rome

Imperator: Rome - Complete Soundtrack

Imperator: Rome - Deluxe Edition

Imperator: Rome - Deluxe Edition Upgrade Pack

Victoria Complete

Victoria II - Sprite Pack

Victoria II: Civil War Edition

Victoria II: Heart of Darkness

B-17 Flying Fortress: The Mighty 8th

F-117A Nighthawk Stealth Fighter 2.0

Silent Service 1+2

Close Combat 2: A Bridge Too Far

Close Combat 3: The Russian Front

Close Combat 4: The Battle of the Bulge

Close Combat 5: Invasion: Normandy - Utah Beach to Cherbourg

Close Combat: Cross of Iron

Close Combat: Gateway to Caen

Close Combat: Last Stand Arnhem

Close Combat: Panthers in the Fog

Close Combat: The Bloody First

Drive on Moscow

Field of Glory II

Field of Glory II: Age of Belisarius

Field of Glory II: Immortal Fire

Field of Glory II: Legions Triumphant

Field of Glory II: Rise of Persia

Field of Glory II: Wolves at The Gate

Field of Glory: Empires

Gary Grigsby's War in the East

Gary Grigsby's War in the East: Don to the Danube

Gary Grigsby's War in the East: Lost Battles

Gary Grigsby's War in the West

Gary Grigsby's War in the West: Operation Torch

Strategic Command Classic: Global Conflict

Strategic Command Classic: WWI

Strategic Command Classic: WWII

Strategic Command WWII: War in Europe

Strategic Command WWII: World at War

Strategic Command: World War I

Empires: Dawn of the Modern World

Strategic Command: European Theater

Warrior Kings

Warrior Kings: Battles

Codename Panzers: Phase Two

Expeditions: Conquistador

Panzer Elite Special Edition

Imperialism

Imperialism 2: The Age of Exploration

Panzer General 2

Panzer General 3D Assault

Sudden Strike 2 Gold

Sudden Strike Gold

Sudden Strike 3

Sudden Strike 4

Sudden Strike 4 - Africa: Desert War

Sudden Strike 4 - Finland: Winter Storm

Sudden Strike 4: Road to Dunkirk

Sudden Strike 4: The Pacific War

Sudden Strike 4: Complete Collection

Imperial Glory



Brothers in Arms: Earned in Blood™ est à 1,29 €



Brothers in Arms: Hell's Highway™ est à 2,49 €



Brothers in Arms: Road to Hill 3 est à 1,29 €

1954 Alcatraz

A New Beginning: Final Cut

AER – Memories of Old

Anna's Quest

Blackguards 2

Blackguards Special Edition

Blackguards: Untold Legends

Bounty Train

Bounty Train - New West

Bounty Train - Trainium Edition Upgrade

Candle

Caravan

Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today

Dead Synchronicity Soundtrack

Deponia

Deponia 2: Chaos on Deponia

Deponia 3: Goodbye Deponia

Deponia 4: Deponia Doomsday

Edna & Harvey: Harvey's New Eyes

Edna & Harvey: The Breakout - Anniversary Edition

Edna & Harvey: The Breakout - Anniversary Edition Soundtrack

Felix The Reaper

Felix The Reaper - Supporter Pack

Gomo

Holy Potatoes! A Spy Story?!

Holy Potatoes! A Weapon Shop?!

Holy Potatoes! A Weapon Shop?! - Spud Tales: Journey to Olympus

Holy Potatoes! We're in Space?!

Holy Potatoes! We’re in Space?! Soundtrack

Iron Danger

Iron Danger - Supporter Pack

Journey of a Roach

Ken Follett’s The Pillars of the Earth

Ken Follett's The Pillars of the Earth - Soundtrack

The Last Tinker™: City of Colors

Memoria

The Night of the Rabbit

Randal's Monday

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Artbook + Strategy Guide

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Soundtrack

Silence

Silence Artbook

Silence Soundtrack

SKYHILL

State of Mind

State of Mind - Artbook

State of Mind - Soundtrack

The Dark Eye: Chains of Satinav

The Great Perhaps

The Long Journey Home

The Long Journey Home - Official Soundtrack

The Suicide of Rachel Foster

The Whispered World: Special Edition

Valhalla Hills

Valhalla Hills: Two-Horned Helmet Edition

Valhalla Hills: Two-Horned Helmet Edition Upgrade

Iratus: Wrath of the NecromancerBientôt

Iratus: Lord of the Dead

Iratus: Lord of the Dead - Supporter Pack

Batman - The Telltale Series

Batman: The Enemy Within - The Telltale Series

Telltale Batman Shadows Edition

Telltale Batman Shadows Mode

Batman Shadows Mode: The Enemy Within

The Wolf Among Us

Puzzle Agent

Puzzle Agent 2

Hector: Badge of Carnage - Full Series

Deus Ex: Mankind Divided est à 5 €

Deus Ex: Mankind Divided - Digital Deluxe Edition

Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut est à 2,99 €

Deus Ex: Mankind Divided™ DLC - Season Pass

Dungeon Siege Collection

Anachronox

Conflict: Desert Storm

Daikatana

Deathtrap Dungeon

Deus Ex 2: Invisible War

Deus Ex™ GOTY Edition

Gangsters: Organized Crime

Gex

Legacy of Kain: Blood Omen 2

Legacy of Kain: Defiance

Legacy of Kain: Soul Reaver

Legacy of Kain: Soul Reaver 2

Omikron: The Nomad Soul

Pandemonium 2

Pandemonium!

Project Eden

Revenant

Startopia

Thief™ 2: The Metal Age

Thief™ 3: Deadly Shadows

Thief™ Gold

Total Overdose: A Gunslinger's Tale in Mexico

Goetia

Fear Effect: Sedna

Fear Effect: Sedna Collector’s Edition

Tomb Raider 1+2+3 est à 2,29 €



Tomb Raider: The Angel of Darkness est à 0,99 €



Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles est à 1,29 €

Moonlighter

Moonlighter: Complete Edition

Moonlighter - Between Dimensions

Children of Morta

Sanctuary RPG: Black Edition

Dungeon Souls

Runestone Keeper

For The King

Shortest Trip to Earth

Convoy

Don't Starve est à 3,39 €

Don't Starve Alone Pack

Don't Starve: Reign of Giants

Don't Starve: Shipwrecked

Lovecraft's Untold Stories

Lovecraft's Untold Stories Artbook

Lovecraft's Untold Stories OST

Slay the Spire

Slay the Spire - Soundtrack

Darkest Dungeon®

Darkest Dungeon Soundtrack

Darkest Dungeon®: The Color Of Madness

Darkest Dungeon®: The Crimson Court

Darkest Dungeon®: The Shieldbreaker

The Swindle

Rogue Wizards

Caveblazers

Caveblazers - Arena Mode

Sundered® : Édition surnaturelle

Dead Cells

Dead Cells OST

Tales of Maj'Eyal

Tales of Maj'Eyal: Ashes of Urh'Rok

Tales of Maj'Eyal: Embers of Rage

Tales of Maj'Eyal: Forbidden Cults

Asura: Vengeance Edition

Jupiter HellEN DEV

Crypt of the NecroDancer est à 2,99 €

Crypt of the Necrodancer - Danny Baranowsky Soundtrack

Crypt of the Necrodancer - Extended Soundtrack

Crypt of the Necrodancer - Extended Soundtrack 2

Crypt of the NecroDancer - Extras

Crypt of the NecroDancer: AMPLIFIED

Nowhere Prophet

Nowhere Prophet - Digital Extras

Risk of Rain

Bionic Dues

Ziggurat

Spelunky est à 2,69 €

STAR WARS™ Battlefront (Classic, 2004)

STAR WARS™ Battlefront™ II (Classic, 2005)

STAR WARS™ Empire at War: Gold Pack

LEGO® Star Wars™ - The Complete Saga

LEGO® Star Wars™ III - The Clone Wars™

STAR WARS™ Republic Commando

STAR WARS™ - The Force Unleashed™ Ultimate Sith Edition

STAR WARS™: The Force Unleashed™ II

STAR WARS™ Galactic Battlegrounds Saga

STAR WARS™: Dark Forces

STAR WARS™ Jedi Knight: Dark Forces II

Star Wars™: Jedi Knight™ - Jedi Academy™

STAR WARS™ Rebellion

STAR WARS™: Rogue Squadron 3D

STAR WARS™ Shadows of the Empire™

STAR WARS™: TIE Fighter Special Edition

STAR WARS™: X-Wing Alliance™

STAR WARS™: X-Wing vs. TIE Fighter

STAR WARS™: X-Wing Special Edition

Star Wars™: Rebel Assault 1 + 2

STAR WARS™ Starfighter™

STAR WARS™ Episode I: Racer est à 3,19 €



STAR WARS™: Knights of the Old Republic est à 3,19 €



STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords™ est à 3,19 €

Star Wars™: Jedi Knight™ II - Jedi Outcast™

Encore une fois, le site Gog.com se lâche question nombre de jeux en soldes... Vous retrouverez de tout, poru tous les goûts... Du roguelike, du FPS, du jeu de stratégie, du TPS, des jeux cultes, des jeux plus confidentiels...Là encore, comme d'habitude, on vous a mis notre sélection, non exhaustive, en gras. Mais il y a beaucoup d'autres jeux qui valent le coup.Cherchez, farouillez, achetez !Les soldes de la semaine Les jeux Daedalic sont en soldes :Les jeux Athlon et Telltales sont en soldes :Les jeux Square Enix sont en soldes :Les jeux en soldes pour la mi-semaine Les jeux Star Wars sont en soldes :