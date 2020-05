- Assassin’s Creed Valhalla, toutes les infos

Publié le Jeudi 30 avril 2020 à 17:00:00 par Cedric Gasperini

Le jeu coûtera cher

Assassin’s Creed Valhalla fait voyager les joueurs au cœur d’un monde ouvert magnifique et vivant qui contraste avec l’atmosphère brutale des Âges Sombres de l’Angleterre médiévale. Dans ce nouvel opus, les joueurs devront maîtriser les nouveautés de gameplay qui incluront des raids ou la construction et l’extension de leur colonie et devront tout faire pour renforcer leur pouvoir et étendre leur influence.

L’Édition Gold inclura le jeu de base et le Season Pass.

L’Édition Ultimate comprendra le jeu de base, le Season Pass et le Pack Ultimate qui permettront aux joueurs d’accéder à du contenu de personnalisation exclusif incluant le Pack d’Équipement Berserker, le Pack de Colonie Berserker, le Pack de Navire Berserker ainsi qu’un ensemble de runes permettant d’améliorer les armes ou les équipements.

L’Édition Collector inclura le jeu de base, le Season Pass, le Pack Ultimate, la figurine Ubicollectibles d’Eivor dans sa version féminine et de son Drakkar (hauteur : 30cm), un coffret collector, un Steelbook® incluant un artwork unique, un certificat d'authenticité numéroté, une statuette Viking d’Eivor avec son corbeau et sa hache (hauteur : 5cm), des lithographies exclusives ainsi qu'un extrait de la bande-son du jeu. L’Édition Collector est disponible en exclusivité sur l’Ubisoft Store.

Les produits Ubicollectibles vendus séparément comprendront la figurine Eivor Wolf-Kissed ainsi que la réplique de la lame secrète d’Eivor.

Ubisoft a dévoilé les informations de son Assassin’s Creed Valhalla. Le jeu sortira à la fin de l'année (la date reste encore à déterminer) sur PC (Epic Games Store et Uplay), PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One et Stadia. Le jeu sera également disponible sur Uplay+, le service d’abonnement sur PC d’Ubisoft.Développé par Ubisoft Montréal (Assassin's Creed IV Black Flag et Assassin's Creed Origins), le jeu vous mettra dans la peau d'Eivor, un chef de clan, guerrier viking, alors qu'une lutte intestine déchire les clans.Il y aura donc une partie de gestion de son clan, de ses terres, mais aussi des relations avec les autres clans.Eivor sera un homme ou une femme et les développeurs prévoient de nombreux éléments de personnalisation comme la possibilité de personnaliser sa coiffure, ses tatouages, ses peintures de guerre ou ses équipements. Chaque choix, chaque décision aura une incidence sur le déroulement du scénario.Le système de combat permettra d'utiliser deux armes. Et il y aura bien entendu des raids à faire en drakkar.En cas de précommande, une mission supppémentaire, La Voie du Berserker, sera offerte. Et il y aura bien entendu plusieurs éditions. La mauvaise nouvelle, ce sont leurs prix : 199,99 € l'édition Collector, 119,99 € l'édition Ultimate, 99,99 € l'édition Gold...