My Beautiful Paper Smile annoncé pour le 19 juin

Publié le Lundi 4 mai 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Fais risette à papa !

Petit jeu indé développé par le studio américain Two Star Games, My Beautiful Paper Smile est un jeu d'horreur psychologique. Un jeu à ambiance, avec des graphismes de type dessins à la main, noirs et blancs. My Beautiful Paper Smile vous entraîne dans une école où les enfants sont enfermés dans des établissements destinés à les rendre parfaits.Et il faut avoir été confiné depuis près de 50 jours avec deux filles ados pour se dire que finalement, ce n'est pas forcément une mauvaise idée.Le jeu sort en accès anticipé sur Steam le 19 juin prochain. Une démo gratuite est d'ores et déjà disponible.