Ion Fury : un FPS old-school sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One

Publié le Lundi 4 mai 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Retour vers le passé

Développé sur le même moteur utilisé sur de nombreux FPS des années 90, dont Duke Nukem 3D, le jeu Ion Fury est un FPS très old-school dans ses graphismes et son gameplay.Déjà disponible sur PC, il débarque le 14 mai sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.Le jeu sortira également en version boîte, le 26 juin, avec un artbook.A découvrir dans une nouvelle bande-annonce qui donne quand même envie. Du moins si vous avez plus de 40 ans...