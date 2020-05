F1 2020 vous emmÃ¨ne aux Pays-Bas

Publié le Lundi 4 mai 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Vous avez votre attestation ?

F1 2020 est toujours prévu pour le 10 juillet prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Une édition Deluxe, spécialement consacrée à Michael Schumacher, avec contenu exclusif à cette version (voitures pilotées par Schumacher) sera également disponible.Codemaster a dévoilé une bande-annonce centrée sur le circuit de Zandvoort, au Pays-Bas, l'un des deux nouveaux circuits de la saison. Zandvoort propose de nouveaux paddocks et zones de dégagement, et des sections et pistes améliorées.Dans cette nouvelle vidéo, vous découvrirez la voiture de Max Verstappen de l’écurie Red Bull Racing rouler sur ce circuit. L'occasion d'en découvrir plus sur le gameplay du jeu.