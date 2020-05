WRC 9 vous emmène en Nouvelle-Zélande

Publié le Lundi 4 mai 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Vous avez votre attestation ?

Au moins, on voyage avec le jeu vidéo... WRC 9, le jeu développé par KT Racing et édité par Nacon, a décidé de vous faire visiter la Nouvelle-Zélande. Certes, à fond et sans sortir de la voiture. Mais c'est déjà ça.Attendu pour le 3 septembre sur PC, PS4 et Xbox One... puis sur PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch plus tard, WRC 9 propose une nouvelle vidéo pour vous faire découvrir les environs d'Auckland, où se trouve le circuit.Ce sera aussi l'occasion de se faire une première impression sur le gameplay et les graphismes...