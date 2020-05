Moonray : un hack'n slash inspiré de Dark Souls

Publié le Mardi 5 mai 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Librement inspiré, hein...

Développé par le studio indépendant américain Everything is Full of God, Moonray est un hack'n slash qui "s'inspire de Dark Souls". Cette source d'inspiration ne se ressent pas au niveau ambiance ou thème, mais dans le gameplay et la jouabilité en général, à base de "vous allez en chier avec des boss compliqués".Dans un monde étrange et artistique, vous allez incarner un guerrier armé d'une épée et d'un blaster, qui va devoir reconquérir des zones corrompues par de puissants monstres...Le jeu sort en accès anticipé, pour 9,99 €, cet été, le 2 juillet. Le jeu complet devrait être terminé pour l'été 2021.