void tRrLM(); //Void Terrarium dÃ©voile son gameplay

Publié le Mercredi 6 mai 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ce gros nom de merde, quand même...

Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais acheter le jeu voïde treureuleum parenthèses point virgule slash slash voïde terrarium...Ah ben à vouloir jouer à des jeux avec des noms à la con, faudra pas s'étonner si on passe pour des branquignoles devant le vendeur... et ce dès le 10 juillet sur PS4 et Nintendo Switch.Reste que le jeu n'a pas l'air désagréable, vue la nouvelle bande-annonce diffusée par Koch Media, et qui se base sur le gameplay.Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'aventure post-apocalyptique. Le monde a été contaminé par des champignons toxiques et un robot de maintenance, errant, tombe sur Toriko, une jeune fille mourante. Elle est peut-être le dernier être humain sur Terre. Le robot va la soigner et en prendre soin, parcourant le monde et bravant ses dangers pour rapporter à Toriko de quoi survivre.