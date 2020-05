First Class Trouble : Titanic dans l'espace

Publié le Mercredi 6 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Petits meurtres entre amis

First Class Trouble est un jeu de survie "asymétrique" en multijoueur. Autrement dit, les parties se déroulent à un joueur contre les autres...Dans un vaisseau spatial de croisière de luxe, l'IA a subitement pété les plombs et décidé qu'il fallait tuer tous les humains... L'un des joueurs va jouer l'IA, les autres des humains. La coopération sera la clef pour survivre et réussir à rebooter l'IA dans l'espoir qu'elle revienne à de meilleurs sentiments...La personne qui va jouer l'IA pourra incarner n'importe quel robot... mais les humains pourront eux aussi décider de s'en prendre aux autres... et si un robot à l'apparence humaine était parmi eux ?Le jeu est prévu pour 2021 sur consoles et débarque à la fin de l'année en accès anticipé sur Steam. Le jeu propose une version alpha dès le 10 mai.