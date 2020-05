(TEST) Creative Sound Blaster X3 : une excellente carte son externe 7.1

Publié le Mardi 5 mai 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

PC, Mac, PS4, Nintendo Switch, mobile...

Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un système 7.1, voire même 5.1, performant pour son PC, ses consoles Nintendo Switch et PS4, sa télé, son smartphone, sa tablette...Mais réunir tout en un grâce à un seul appareil, proposé qui plus est à un prix abordable, c'est possible avec une carte son externe...Reste à savoir si cette Creative Sound Blaster X3 fait le boulot ou non...