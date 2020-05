Star Wars Jedi: Fallen Order : mise à jour gratuite

Publié le Mardi 5 mai 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Avec des trucs en plus...

EA et Respawn Entertainment ont publié une mise à jour pour Star Wars Jedi: Fallen Order. Cette mise à jour ajoute du contenu gratuit.Ainsi, un nouveau mode Nouvelle Aventure + a été ajouté. Vous rejouez l'histoire avec tous les objets acquis lors de votre nouvelle partie, mais face à un challenge plus relevé. Et vous pourrez obtenir de nouveaux éléments cosmétiques pour Cal et BD-1.Une nouvelle zone, pour l'entraînement méditatif, a également été implémentée. Cette zone vous permet de participer à des défis de combat face à des vagues d'ennemis et des boss.Vous pourrez aussi créer vos propres affrontements, leur durée et leur difficulté, grâce à un mode création.Cette zone est débloquée lorsque vous finissez le jeu une première fois.Tout un tas d'autres petites choses ont été ajoutées, comme des options pour ajuster la taille des textes, la possibilité de passer les QTE, ainsi que des options pour simplifier les interactions avec les objets et les déplacements.