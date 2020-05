Life is Strange 2 : une démo en streaming

Publié le Mardi 5 mai 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Everything's gonna be alright...

Envie de tester Life is Strange 2 mais pas de PC suffisamment puissant pour le faire tourner sous la main ? Ou pas envie d'installer une simple démo sur votre ordi ?Pas de souci. Dontnod Entertainment et Square Enix ont pensé à vous et proposent désormais une démo en streaming. Il suffit de se rendre sur le site https://lifeisstrange.square-enix-games.com/fr et de cliquer sur le lien "Steam demo".Une initiative intéressante.Ce jeu d'aventure à choix raconte l'histoire de deux frères, Sean, 16 ans et Daniel, 9 ans, qui se voient obligés de fuir leur domicile de Seattle, à la suite d'un évènement tragique... Une aventure sur fond de pouvoirs télékinésiques, qui va les mener jusqu'au bout de leur relation de frères...