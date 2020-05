Undermine : sortie sur consoles prochainement

Publié le Mercredi 6 mai 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un bon petit roguelike

Undermine est un roguelike dans lequel vous allez explorer... des mines. Et qui dit roguelike, dit trésors à découvrir, pouvoirs magiques et combats contre un bon paquet de monstres.Développé par Thorium Entertainment, un petit studio indé créé par des anciens de chez Relic Entertainment (Homeworld, Company of Heroes), le jeu est actuellement en accès anticipé sur Steam . Une dernière mise à jour vient d'être ajoutée, ce sera la dernière avant la sortie finale du jeu.Cette sortie est prévue sur PC, forcément, mais aussi sur Nintendo Switch et Xbox One, dans les prochaines semaines. Le jeu est en français et jouit d'une très bonne réputation pour le moment.A découvrir, donc.