Tom Clancy’s Rainbow Six Siege : Un nouvel évènement

Publié le Mercredi 6 mai 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

On danse le Charleston ?

Disponible dès à présent et jusqu'au 19 mai, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege s'offre un nouvel évènement baptisé "Grand Larceny".Dans cet évènement, un nouveau mode de jeu fait son apparition : Butin volé. Il se déroule dans l'ancienne version de la carte Base d'Hereford, toutefois retravaillée pour coller à une ambiance mafia britannique des années 20.Il s'agit d'un mode 5v5. A part quelques agents dont les particularités de gameplay sont incompatibles, tous les autres seront jouables dans ce mode. Le but est, pour une équipe, de défendre les coffre-forts que l'autre équipe va tenter de percer.Une vidéo de présentation a été publiée.