World War Z : L'Ã‰dition GOTY et l'Ã©pisode Marseille disponibles

Publié le Mercredi 6 mai 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Peuchère ?

L'édition Game of the Year du jeu World War Z est désormais disponible sur PC, PS4 et Xbox One. L'édition GOTY comprend tous les épisodes, DLC et modes ajoutés après le lancement du jeu. Quant à l'épisode Marseille, il propose 4 nouveaux personnages et trois nouvelles missions se déroulant... ben à Marseille.Notez que ce nouveau DLC qui fleure bon le pastis est également disponible à l'achat en solo.Et pour fêter ça, une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne. Une bande-annonce qui manque quand même cruellement d'un élément essentiel à la ville de Marseille : Où sont les maillots et drapeaux de l'OM ?