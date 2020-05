Maneater : on va bouffer des humains !

Publié le Mercredi 6 mai 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Hâte !

Développé par Tripwire Interactive, Maneater est l'un de ces petits jeux que l'on attend avec impatience parce que... ben... parce que ça a l'air fun, bien barré et surtout, et c'est important, complètement con.Le jeu est prévu pour le 22 mai 2020, sur PC, Xbox One et PS4. il vous place dans la peau d'un requin bien décidé à se venger des massacres perpétrés par les humains sur ses congénères. Il va donc falloir bouffer du nageur, du surfeur, du pêcheur... jusqu'à ce que vous évoluiez même en requin doté de pouvoirs surnaturels...Un journal des développeurs a été dévoilé.Vivement le 22.