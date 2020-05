Les Sims 4 se mettent à l'écologie

Publié le Jeudi 7 mai 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

On pourra élever des chèvres ?

Electronic Arts a dévoilé la prochaine extension pour Les Sims 4. Et vous allez pouvoir vous mettre à l'écologie... Ce pack permettra aux Sims d'adopter un mode de vie "plus responsable" : cultiver ses propres légumes, recycler les matériaux pour fabriquer des meubles, installer des éoliennes ou des panneaux solaires, s'habiller avec des vêtements faits de matériaux récupérés, créer un toit végétalisé... voire même faire les poubelles pour de la récup'...Reste juste à savoir pourquoi la plupart de ces "écolos" montrés dans la bande-annonce ont une gueule et un look de crétins.Ce nouveau pack sera disponible dès le 5 juin. Au prix de 39,99 €. Ouch ! Ça fait cher la tomate virtuelle.