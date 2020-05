(TEST) BE-A Walker (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 6 mai 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Kill the Ewoks!

Des fois, on agit sans réfléchir. Et les conséquences sont désastreuses. Be A Walker est un petit jeu dans lequel on pilote une machine dans la même veine que l'AT-ST de Star Wars. Sylvain étant un fan incontionnel de la saga, on s'est dit qu'il était tout indiqué pour tester le jeu...Jeu dans lequel on tue des ewoks, on les écrabouille, on les massacre, le tout dans de grosses gerbes de sang.Depuis, Sylvain reste prostré dans son bureau en répétant "j'ai tué Wicket, mon Dieu j'ai tué Wicket".