- Project Athia : un jeu Square Enix exclusif à la PS5

Publié le Vendredi 12 juin 2020 à 12:10:00 par Cedric Gasperini

Intrigant ?

Square Enix a dévoilé un nouveau jeu, Project Athia, destiné en exclusivité pour la PS5. Notez que le titre n'est pas définitif, et, au passage, on se demande toujours l'intérêt de dévoiler un jeu sans lui avoir encore trouvé de nom...Mais bon. Project Athia est un jeu d'action. Avec des dragons.Dixit le communiqué de presse, on nous promet "une expérience de jeu inédite alliant technologie de pointe et art" ainsi qu'un "monde où se mêlent beauté et désarroi dans lequel ils vivront une aventure riche en action guidée par un scénario palpitant à la fois retors, mouvementé et sinistre".