- Grand Theft Auto V sort sur PS5

Publié le Vendredi 12 juin 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Intérêt zéro ?

Il est sorti sur PC, Xbox 360, PS3... puis PS4, Xbox One... et maintenant sur PS5 puis Xbox Series X... L'un des jeux les plus vendus de toute l'Histoire du jeu vidéo débarquera sur les nouvelles consoles... dans l'espoir de séduire... euh... ceux qui n'y ont pas joué ? Ceux qui veulent toutes les versions ? Ceux qui ont de l'argent à perdre ?On ne sait pas trop, mais bon, il arrive quand même.Sortie dans la deuxième moitié de 2021...Et sinon, GTA VI ?